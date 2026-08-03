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Слюсарь прокомментировал гибель шести человек при атаке БПЛА на Кубани

Об этом он сообщает в своем канале.

В результате атаки БПЛА погибли шесть человек, среди них — трое детей. Двое из погибших детей — жители города Шахты Ростовской области. Данные о погибших взрослых в настоящее время уточняются. Также известно, что среди пострадавших есть жители Дона.

Юрий Слюсарь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Глава региона отметил, что Ростовская область разделяет боль утраты и скорбит вместе с семьями жертв атак, произошедших сегодня в Краснодарском крае и Крыму.

Губернатор охарактеризовал случившееся как циничные и бесчеловечные акты терроризма, не имеющие оправдания.

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