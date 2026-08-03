В Зеленоградске установили мозаичный люк с чайкой на волнорезе

Фото: Зеленоградский округ.
В Зеленоградске появился новый мозаичный люк с изображением чайки на волнорезе. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Автором работы стал мастер-мозаичист Павел Савельев. В администрации отметили, что новый арт-объект стал заключительным люком из серии, посвященной морской тематике и 80-летию Калининградской области.
«Это заключительный люк с мозаикой из серии, посвященной морской тематике и 80-летию Калининградской области. Он ярче всего передает атмосферу Зеленоградска и заодно напоминает: гуляя по побережью, не забудьте шапочку, а волнорезы оставьте чайкам!» — приводит администрация слова автора работы Павла Савельева.
Первый люк с мозаикой Савельева появился на променаде около пирса в конце июня. Еще один люк автора с изображением кота появился на променаде в середине июля.
Напомним, в июле 2023 года проект «Янтарный талисман» победилво всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города, до 20 тысяч человек». В ноябре 2024 года проект получил положительное заключение государственной экспертизы. К работам приступили 29 января 2025 года. В июне местные власти отмечали, что завершить благоустройство планировали к ноябрю. Новый установленный срок — начало курортного сезона. Как ранее рассказывал «Новому Калининграду» главный архитектор Зеленоградского округа Денис Крыщенко, проект включает обновление променада, пирса и Аллеи дружбы.
По его словам, на пирсе меняют деревянный настил и лестницы, обновляют спуски к воде и причальные площадки, а также монтируют архитектурную подсветку. Одной из особенностей проекта должна была стать стеклянная вставка в конце сооружения. Работы выполняет местная компания ООО «Экватор», определённая по итогам конкурса.
В мае 2025 года на пирсе открыли вставку из стекла «Окно в Балтику». В администрации округа подчеркнули, что аналогов этой арт-локаций в регионе нет.