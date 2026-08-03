Владимир Путин приехал на финал конкурса «Большая перемена»

В понедельник, 3 августа, президент России Владимир Путин прилетел в Красноярск на церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» и пообщался с ребятами-участниками.
Мероприятие прошло на площадке кампуса Сибирского федерального университета. Конкурс считается самым крупным проектом для талантливых детей и подростков в нашей стране. Среди 12 направлений- «вызовов» есть как научные, так и гуманитарные — в сферах искусства и творчества.
В Красноярске этот масштабный проект проводится впервые. Победители — 300 учеников 5−7 классов — отправятся в «Путешествие мечты» на специальном поезде по всей России.
Путин обратился к залу с приветствием. «Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что всего за годы проведения конкурса в нем приняли участие свыше семи миллионов человек.
«Многие из них стали студентами ведущих высших учебных заведений страны, некоторые занялись собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно и удачно», — оценил президент.
Он также поблагодарил наставников, учителей и представителей бизнеса. Зал поддержал овациями. «Путин! Путин!» — скандировали дети.
Всего за годы проведения конкурса в нем приняли участие свыше семи миллионов человек.
«Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске», — сказал президент. «Красноярск — это географический центр России», — заявил он.
«Вас ждут встречи с интересными людьми, интересные семинары, знакомство практически со всей территорией страны от Владивостока до западных рубежей. Это очень здорово!» — сказал президент.
Глава государства пожелал всем собравшимся успехов и поблагодарил их за участие в конкурсе. Он также отдельно побеседовал с участниками и финалистами. Они подробно рассказали о своих достижениях. Президент внимательно слушал ребят, расспрашивал про планы. Один из участников пригласил его в Республику Бурятию и поведал о соревнованиях по дзюдо и самбо.
На вопрос, как он настраивает себя на победу, Путин ответил: «Победа — это когда ты преодолеваешь сам себя». «Это самая большая победа», — заключил он.