Владимир Путин приехал на финал конкурса «Большая перемена»

Глава государства пожелал всем собравшимся успехов и поблагодарил их за участие в конкурсе. Он также отдельно побеседовал с участниками и финалистами. Они подробно рассказали о своих достижениях. Президент внимательно слушал ребят, расспрашивал про планы. Один из участников пригласил его в Республику Бурятию и поведал о соревнованиях по дзюдо и самбо.