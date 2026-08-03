Гимнастки из Владимира завоевали серебро в финале летней Спартакиады

Спортсменки из Владимира завоевали серебряную награду в командном зачете финала XIII летней Спартакиады учащихся России по спортивной гимнастике, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. Соревнования прошли в Уфе при поддержке государственной программы «Спорт России».
В состязаниях приняли участие более 150 спортсменов из 38 регионов страны. Спортсмены выступали по программе I спортивного разряда: юноши 13−14 лет и девушки 12−13 лет. Владимирскую область представляли Полина Иванова, Аделия Максудова, Варвара Коптева и Таисия Солодихина. Вместе гимнастки поднялись на вторую ступень пьедестала в командном зачете.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.