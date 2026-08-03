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Глава Красноярского края рассказал Путину о подготовке специалистов СПО

Котюков рассказал Путину о подготовке специалистов по проекту «Профессионалитет».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подготовке специалистов в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Глава государства в понедельник прилетел в Красноярск. Президент выступил на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит на площадке кампуса Сибирского федерального университета, и пообщался с его финалистами.

Котюков доложил Путину в ходе встречи, что положительный эффект для решения практических задач дал федеральный проект «Профессионалитет», то есть краевые техникумы и колледжи. По словам губернатора, если изначально формировались два-три кластера по ключевым направлениям — нефтегазовое, машиностроение, горная добыча и так далее — то в 2025 году было принято решение распространить проект на все краевые техникумы колледжа.

«Мы уже не просили федеральной поддержки, здесь действуем самостоятельно, привлекли наших партнеров и работодателей. Могу сказать, что в 2026 году уже 130 краевых предприятий включились в эту работу. У нас 24 кластера, 93 образовательные программы подготовлено, и почти 13 тысяч студентов среднего образования в этих программах участвуют», — рассказал Котюков президенту.

«Для себя готовите?» — уточнил Путин.

«Абсолютно, для себя», — подтвердил губернатор.