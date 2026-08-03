Глава Красноярского края рассказал Путину о подготовке специалистов СПО

«Мы уже не просили федеральной поддержки, здесь действуем самостоятельно, привлекли наших партнеров и работодателей. Могу сказать, что в 2026 году уже 130 краевых предприятий включились в эту работу. У нас 24 кластера, 93 образовательные программы подготовлено, и почти 13 тысяч студентов среднего образования в этих программах участвуют», — рассказал Котюков президенту.