Глава Красноярского края рассказал Путину о подготовке специалистов СПО

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подготовке специалистов в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
Глава государства в понедельник прилетел в Красноярск. Президент выступил на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит на площадке кампуса Сибирского федерального университета, и пообщался с его финалистами.
Котюков доложил Путину в ходе встречи, что положительный эффект для решения практических задач дал федеральный проект «Профессионалитет», то есть краевые техникумы и колледжи. По словам губернатора, если изначально формировались два-три кластера по ключевым направлениям — нефтегазовое, машиностроение, горная добыча и так далее — то в 2025 году было принято решение распространить проект на все краевые техникумы колледжа.
«Мы уже не просили федеральной поддержки, здесь действуем самостоятельно, привлекли наших партнеров и работодателей. Могу сказать, что в 2026 году уже 130 краевых предприятий включились в эту работу. У нас 24 кластера, 93 образовательные программы подготовлено, и почти 13 тысяч студентов среднего образования в этих программах участвуют», — рассказал Котюков президенту.
«Для себя готовите?» — уточнил Путин.
«Абсолютно, для себя», — подтвердил губернатор.