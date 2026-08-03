Фестиваль «Пари на равных» в Нижнем Новгороде собрал более 750 участников адаптивного спорта

В программе фестиваля прошли открытые тренировки, мастер‑классы и соревнования по шоудауну, лазерному дартсу, бочча, корнхолу, керлингу и другим адаптивным дисциплинам. Одним из ключевых событий стал центральный этап всероссийского Кубка по мини‑футболу для людей с синдромом Дауна.