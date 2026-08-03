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Фестиваль «Пари на равных» в Нижнем Новгороде собрал более 750 участников адаптивного спорта

Одним из ключевых событий стал центральный этап всероссийского Кубка по мини‑футболу для людей с синдромом Дауна.

Источник: Время

Министерство спорта Нижегородской области сообщило, что инклюзивный фестиваль адаптивных видов спорта «Пари на равных» в Нижнем Новгороде собрал более 750 участников — спортсменов, тренеров и гостей.

В программе фестиваля прошли открытые тренировки, мастер‑классы и соревнования по шоудауну, лазерному дартсу, бочча, корнхолу, керлингу и другим адаптивным дисциплинам. Одним из ключевых событий стал центральный этап всероссийского Кубка по мини‑футболу для людей с синдромом Дауна.

Победителем турнира стала команда «47 в игре» из Ленинградской области. Второе место заняла московская команда «Синдром любви». Третье место получила команда «47 в игре 2», также представляющая Ленинградскую область. Хозяева фестиваля — команда «Сияй‑НН» из Нижегородской области — завершили соревнования на четвёртой позиции.

Победители и призёры продолжат борьбу в финале Кубка, который пройдёт в Санкт‑Петербурге в конце августа. Лучшие команды поборются за главный приз и возможность представить Россию в товарищеском матче со сборной Турции.

Организаторы поздравляют всех участников фестиваля с яркими выступлениями и желают новых побед, уверенности и вдохновения.