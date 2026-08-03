До конца года в Таганроге расселят жильцов трех аварийных многоэтажек

В Таганроге Ростовской области три аварийных многоквартирных дома планируют полностью расселить до конца 2026 года. В частности, речь идет о высотках, расположенных по адресам: переулок 17-й Новый, 3, улица Комарова, 8 и станция Марцево, 2−1.