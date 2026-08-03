Сергей Петрин заявил, что с проектами КРТ в Воронеже возникли сложности

«Есть проблемные моменты по “кварталу мойщиков”. В ближайшее время соберемся, обсудим, каким образом вмешаться, ускорить. С проектом на территории ВЭКС есть проблемы с обеспечением социальной инфраструктуры, потому что она завязана на КРТ на соседнем участке. Будем помогать застройщикам эти проблемы преодолевать», — пояснил Сергей Петрин, не уточняя, о каких сложностях идет речь. При этом мэр подчеркнул, что переноса сроков по заявленным проектам нет, а по всем площадкам «есть интересанты».