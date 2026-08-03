Путин призвал не останавливать работу по помощи семьям участников СВО

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работу по оказанию помощи и поддержки семьям участников СВО нельзя останавливать ни на секунду.
Президент в понедельник провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Глава региона доложил о работе по оказанию помощи семьям бойцов СВО, отметив, что Красноярский край ведет социальное сопровождение семей всех участников боевых действий. Котюков также отметил, что регулярно проводит встречи с близкими бойцов во время поездок по краю и в последнее время проблемных вопросов становится все меньше.
«Очень хорошо. Это надо продолжать. Стоит только остановиться на одну секунду — и регресс пойдет», — отреагировал Путин.
Ранее Путин прибыл в Красноярск. Глава государства пообщался с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена» и принял участие в его церемонии закрытия.