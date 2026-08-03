Путин поддержал программу «Сибирский характер» для ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым высоко оценил программу «Сибирский характер», подготовившую бывших участников СВО к управленческой работе.
«Такие нужны!» — сказал Путин, узнав, что выпускники программы упорно ищут решения даже в самых сложных ситуациях.
Котюков доложил, что программа показала высокую эффективность: из 59 отобранных участников 23 уже получили назначения на муниципальном и краевом уровне. Сейчас рассматриваются кандидатуры на должности руководителей краевых органов власти.
«Много идей и инициатив. Главное — они не пасуют перед трудностями. Говорят: “Так не получается — предложим по-другому”, — отметил губернатор.
Ранее мы сообщали, что Путин похвалил Красноярский край за подготовку кадров «для себя».