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Путин поддержал программу «Сибирский характер» для ветеранов СВО

Из 59 отобранных участников 23 уже получили назначения.

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым высоко оценил программу «Сибирский характер», подготовившую бывших участников СВО к управленческой работе.

«Такие нужны!» — сказал Путин, узнав, что выпускники программы упорно ищут решения даже в самых сложных ситуациях.

Котюков доложил, что программа показала высокую эффективность: из 59 отобранных участников 23 уже получили назначения на муниципальном и краевом уровне. Сейчас рассматриваются кандидатуры на должности руководителей краевых органов власти.

«Много идей и инициатив. Главное — они не пасуют перед трудностями. Говорят: “Так не получается — предложим по-другому”, — отметил губернатор.

Ранее мы сообщали, что Путин похвалил Красноярский край за подготовку кадров «для себя».

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