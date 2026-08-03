Глава СКР взял на контроль ситуацию с аварийной школой в Новочеркасске

Ситуация усугубляется тем, что в 2026 году принято решение о реорганизации учебного заведения путем слияния с другой школой. По мнению заявителей, это приведет к дальнейшему ухудшению условий образовательного процесса — от увеличения наполняемости классов до сложностей с логистикой и организацией учебного времени.