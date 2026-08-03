В московском районе Царицыно построят детский сад с бассейном

Детский сад с бассейном построят в районе Царицыно Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». Работы ведутся при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты уже оборудовали 10 групповых помещений, а также физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий и медицинский блок. Кроме того, рабочие обустроили групповые и спортивные площадки, а также места для хранения колясок, велосипедов и санок. В планах — ввести здание в эксплуатацию в третьем квартале этого года.
Отмечается, что детский сад расположен в жилом квартале в Южном административном округе города. Там с 2011 года ввели в эксплуатацию 52 образовательных объекта, а еще 15 находятся в стадии строительства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.