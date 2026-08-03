В московском районе Царицыно построят детский сад с бассейном

Специалисты уже оборудовали 10 групповых помещений, а также физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий и медицинский блок. Кроме того, рабочие обустроили групповые и спортивные площадки, а также места для хранения колясок, велосипедов и санок. В планах — ввести здание в эксплуатацию в третьем квартале этого года.