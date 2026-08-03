Алексей Беспрозванных прошелся с инспекцией по дворам Калининграда

На улицах Римской и Куйбышева губернатор прошел по дворам, где общался с местными жителями и представителями УК. Губернатор решил лично посмотреть, как работают управляющие компании, общаются ли ответственные работники с жителями, как решают спорные вопросы. Об инспекции глава региона написал в соцсетях.
«Проблемы есть — от благоустройства территории до состояния самих домов. Не буду вдаваться в детали. Жильцам поможем», — резюмировал губернатор.
По его словам, контрольно-надзорные мероприятия будут продолжены, а компании, которые не слышат жителей, будут лишать лицензий.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше