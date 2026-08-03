Алексей Беспрозванных прошелся с инспекцией по дворам Калининграда

На улицах Римской и Куйбышева губернатор прошел по дворам, где общался с местными жителями и представителями УК. Губернатор решил лично посмотреть, как работают управляющие компании, общаются ли ответственные работники с жителями, как решают спорные вопросы. Об инспекции глава региона написал в соцсетях.