Эксперт сказал, как белорусам изменить время обеденного перерыва на работе

Правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Дмитрий Собалевский объяснил, как работник может изменить время перерыва на работе. Об этом пишет сайт Минского областного объединения профсоюзов.
Такой вопрос разъяснил в ходе правового приема одному из сотрудников Червенской ЦРБ правовой инспектор труда Минской областной организации БПРЗ Дмитрий.
В частности, Собалевский сказал, что время обеденного и других перерывов определяется согласно статье 123 Трудового кодекса Беларуси.
«Режим рабочего времени работников разрабатывается исходя из режима работы, применяемого у нанимателя, и определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности)», — сказал эксперт.
Вместе с тем работник имеет право обратиться к нанимателю с просьбой изменить время перерыва для отдыха и питания — иначе говоря, перерыва на обед.
«Такое изменение может выражаться как в изменении продолжительности “обеда”, так и в определении его начала и окончания», — сообщает источник.
А вот документально подтверждать свою просьбу, согласно закону, не нужно.
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