В Белгородской области после выборов губернатора сменится сенатор

В избирательную комиссию Белгородской области поступили документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора врио главы региона Александра Шуваева. Как пишет РБК, в список кандидатур для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации он включил двух депутатов Госдумы прошлого созыва от региона Валерия Скруга и Наталию Полуянову и своего заместителя — руководителя администрации Александра Лоренца. По данным издания, пока не решено, кто будет представлять область в высшей палате парламента.