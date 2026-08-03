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В Белгородской области после выборов губернатора сменится сенатор

В избирательную комиссию Белгородской области поступили документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора врио главы региона Александра Шуваева. Как пишет РБК, в список кандидатур для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации он включил двух депутатов Госдумы прошлого созыва от региона Валерия Скруга и Наталию Полуянову и своего заместителя — руководителя администрации Александра Лоренца. По данным издания, пока не решено, кто будет представлять область в высшей палате парламента.

Источник: Коммерсантъ

В избирательную комиссию Белгородской области поступили документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора врио главы региона Александра Шуваева. Как пишет РБК, в список кандидатур для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации он включил двух депутатов Госдумы прошлого созыва от региона Валерия Скруга и Наталию Полуянову и своего заместителя — руководителя администрации Александра Лоренца. По данным издания, пока не решено, кто будет представлять область в высшей палате парламента.

Сейчас исполнительную власть региона в Совете Федерации представляет бывший главврач областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова. Ее в 2023 году выдвинул губернатор Вячеслав Гладков, который этой весной покинул пост, чтобы стать послом РФ в Абхазии.

Всего на пост губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Помимо господина Шуваева это Артем Зотов от «Партии пенсионеров», Валерий Шевляков от КПРФ, Владимир Абельмазов от «Справедливой России» и Евгений Дремов от ЛДПР. Председатель регионального отделения партии «Родина» Сергей Еськов снял свою кандидатуру почти сразу после подачи документов в избирком.

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