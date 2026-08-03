Под Гвардейском на предприятии по добыче песка погиб 23-летний машинист

В посёлке Комсомольск Гвардейского района погиб 23-летний машинист дробильной установки. Об этом прокуратура Калининградской области пишет в своём телеграм-канале в понедельник, 3 августа.
Трагедия произошла два дня назад на территории пескодобывающего предприятия. Предположительно, причиной смерти стал удар током.
«Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, а также даст оценку исполнению федерального законодательства», — сообщили в ведомстве.
В Багратионовске 52-летний рабочий сорвался с высоты во время обрезки деревьев в городском парке и погиб на месте.