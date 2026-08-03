С начала года жители Кузбасса заключили более 2,4 тысячи соцконтрактов

«Социальный контракт — это возможность получить помощь именно тогда, когда она нужнее всего. Программа работает в Кузбассе уже шестой год, за это время поддержку получили больше 30 тысяч наших земляков. Она помогла открыть немало новых успешных бизнесов и аграрных хозяйств, стала важным подспорьем для возвращения в мирную жизнь многих героев специальной военной операции. Продолжим создавать условия для того, чтобы практика соцконтрактов приносила максимальные результаты в повышении качества жизни кузбассовцев», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.