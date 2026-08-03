С начала года жители Кузбасса заключили более 2,4 тысячи соцконтрактов

Более 2,4 тыс. социальных контрактов заключили жители Кузбасса с начала 2026 года. Мера поддержки является частью нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
Наиболее востребованным направлением стало открытие собственного дела: по этой цели зарегистрировано 830 заявок. Еще 760 человек воспользовались поддержкой для поиска официальной работы, а 609 семьям социальный контракт помог преодолеть трудную жизненную ситуацию. Кроме того, 205 жителей региона направили средства на развитие личного подсобного хозяйства.
«Социальный контракт — это возможность получить помощь именно тогда, когда она нужнее всего. Программа работает в Кузбассе уже шестой год, за это время поддержку получили больше 30 тысяч наших земляков. Она помогла открыть немало новых успешных бизнесов и аграрных хозяйств, стала важным подспорьем для возвращения в мирную жизнь многих героев специальной военной операции. Продолжим создавать условия для того, чтобы практика соцконтрактов приносила максимальные результаты в повышении качества жизни кузбассовцев», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Кроме того, с начала года участники специальной военной операции оформили уже 89 социальных контрактов, из них 67 — на открытие индивидуального предпринимательства без учета доходов. Среди востребованных направлений — пошив одежды, сдача инструментов в аренду, строительные и кровельные работы, изготовление шлакоблоков, 3D-моделирование, лесопильное производство, шиномонтаж и другие виды деятельности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.