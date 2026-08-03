Призер «Большой перемены» назвал приезд Путина на финал конкурса сюрпризом

Конкурс «Большая перемена» — самый масштабный проект для талантливых детей и подростков. В конкурсе предусмотрены 12 направлений, которые организаторы называют «вызовами» — от науки и технологий до искусства и творчества. Участники должны представить свои новаторские проекты, победителями конкурса станут 300 школьников. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.