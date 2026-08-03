Призер «Большой перемены» назвал приезд Путина на финал конкурса сюрпризом

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Приезд президента России Владимира Путина на финал всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске стал неожиданным и приятным подарком для участников, рассказал РИА Новости один из победителей конкурса Марк Николаес.
Глава государства в понедельник прилетел в Красноярск. Он выступил на церемонии закрытия финала конкурса.
«Вообще не ожидал, это было очень приятным подарком, и это очень сильно запомнилось мне на всю жизнь», — поделился Николаес своими эмоциями от приезда Путина.
Он добавил, что был рад личному приезду президента, а «впечатление было офигенным». Об этом событии он обещал рассказать своей семье, друзьям и одноклассникам.
Конкурс «Большая перемена» — самый масштабный проект для талантливых детей и подростков. В конкурсе предусмотрены 12 направлений, которые организаторы называют «вызовами» — от науки и технологий до искусства и творчества. Участники должны представить свои новаторские проекты, победителями конкурса станут 300 школьников. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.