Вторую взлётно-посадочную полосу построят в аэропорту Красноярска

В красноярском аэропорту появится вторая взлётно-посадочная полоса. Решение принято после трёх лет проработки с Росавиацией и Минтрансом. Модернизировать существующую полосу без полного закрытия аэропорта невозможно, поэтому выбрали вариант строительства новой в рамках федеральной концессии.
Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил губернатор Михаил Котюков. По его словам, принципиальное решение уже одобрено министром транспорта, сейчас завершаются расчёты.
Аэропорт Красноярска сегодня обслуживает 84 направления, пассажиропоток превысил 4,3 миллиона человек. Новая полоса позволит не только увеличить пропускную способность, но и сохранить работу воздушной гавани без перерывов.