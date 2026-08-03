Площадь лесных пожаров снизилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом

«Если говорить о площади, пройденной огнем, то она в 1,5 раза меньше показателей прошлого года и в 1,6 раза — среднепятилетних. Безусловно, этому способствуют меры, направленные на удержание лесопожарной обстановки под контролем, — это совместная работа Минприроды России с Рослесхозом, МЧС России, главами регионов по ежедневной координации действий по тушению лесных пожаров. Для ликвидации возгораний привлекаются дополнительные силы и средства в рамках межрегионального маневрирования, проводилось искусственное вызывание осадков, взрывные работы», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.