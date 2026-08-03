Площадь лесных пожаров снизилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом

Минприроды РФ зафиксировало снижение площади лесных пожаров в 1,5 раза: с начала 2026 года на землях лесного фонда зарегистрированы возгорания на площади 2,8 млн га, в то время как на аналогичную дату 2025-го пожары действовали на площади 4,2 млн га, сообщили в ведомстве. Защищать леса от пожаров помогает национальный проект «Экологическое благополучие».
«Если говорить о площади, пройденной огнем, то она в 1,5 раза меньше показателей прошлого года и в 1,6 раза — среднепятилетних. Безусловно, этому способствуют меры, направленные на удержание лесопожарной обстановки под контролем, — это совместная работа Минприроды России с Рослесхозом, МЧС России, главами регионов по ежедневной координации действий по тушению лесных пожаров. Для ликвидации возгораний привлекаются дополнительные силы и средства в рамках межрегионального маневрирования, проводилось искусственное вызывание осадков, взрывные работы», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Сегодня наиболее сложная лесопожарная ситуация отмечается в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Томской области, Хабаровском крае, Ханты-Мансийском автономном округе. Большинство возгораний действуют в удаленных и труднодоступных районах. В тушении задействованы 3,8 тысячи человек.
«В этих удаленных и сложных по ландшафтным условиям районах тушить лесные пожары невозможно технически либо из-за риска для здоровья и безопасности лесных пожарных. Такие территории находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований, контролируются космическим мониторингом, и пожары не несут угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Например, в Жиганском районе Республики Саха (Якутия) пожары действуют на расстоянии более 600 километров от ближайшего авиаотделения региональной авиалесоохраны и от населенных пунктов и объектов экономики», — сказал руководитель Рослесхоза Иван Советников.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.