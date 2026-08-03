В Калининграде снова подорожали бензин и дизель

В Калининграде на крупных сетевых АЗС снова выросли цены на бензин и дизель. «Клопс» продолжает мониторинг ситуации на топливном рынке.
По сравнению с 11 июля подорожали все основные виды топлива. На АЗС «Сургутнефтегаз» литр АИ-92 стоит 69,80 рубля*. АИ-95 подорожал до 73,91 рубля, дизель — до 82,70. С 11 июля рост цен составил 62 копейки на АИ-92, 75 копеек — на АИ-95 и 1,71 рубля на дизель.
На «Балтнефти» АИ-92 продают по 70 рублей за литр, АИ-95 — по 77 рублей, дизель — по 83 рубля. Бензин марки АИ-95 здесь показал самый заметный рост — плюс 1,84 рубля.
На «Тебойле» литр АИ-92 стоит 69,43 рубля, АИ-95 — 73,14 рубля, дизель — 80,94. У этой сети пока самые низкие цены среди проверенных по всем трём видам топлива, но и здесь рост ощутимый: дизель прибавил 2,40 рубля.
На «Лукойле» АИ-92 стоит 69,90 рубля, АИ-95 — 74 рубля, дизельное топливо — 83,41. Среди сетей, попавших в мониторинг, здесь предлагают самый дорогой дизель.
Ситуация с наличием топлива остаётся нестабильной. Не на всех АЗС есть полный ассортимент видов горючего: периодически то на одной, то на другой заправке может заканчиваться бензин или дизель.
* Цены указаны без учёта акций и скидок.
Ранее на отдельных станциях уже возникали перебои с наличием топлива. На фоне повышенного спроса власти и участники рынка вводили ограничения на отпуск бензина и дизеля, в том числе в канистры. Позже часть сетей начала постепенно снимать лимиты.