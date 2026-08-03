100‑летие отметила труженица тыла Анна Чикова в Нижнем Новгороде

Труженица тыла Анна Петровна Чикова отметила 100‑летний юбилей. Главу администрации Канавинского района Артёма Иванова и сотрудников районного управления соцзащиты приняли у именинницы, поздравили с днём рождения и вручили памятный подарок. Об этом сообщили в администрации района.
«Жизненный путь Анны Петровны — это целая эпоха, неразрывно связанная с историей нашей страны. Она стала свидетелем больших перемен и пережила тяжелейшие испытания военных лет», — отметил Артём Иванов. Он напомнил, что, будучи восьмиклассницей, с июля 1942 года Анна Петровна трудилась в колхозе, а после войны окончила педагогическое училище и всю жизнь работала учителем начальных классов. «Ее выпускники до сих пор поддерживают с ней связь и приезжают в гости. Анна Петровна является примером истинного патриотизма и человеческого достоинства», — добавил глава района.
Сама юбилярша призналась, что была тронута тёплыми поздравлениями и душевной беседой с гостями. Анна Петровна живёт вместе с дочерью, которая окружает её заботой, и назвала секретом долголетия возможность быть рядом с родными. «Спасибо вам огромное за то, что разделили со мной этот день, за ваши теплые слова и поздравления», — сказала она.
Дочь Анны Петровны рассказала, что в семье много долгожителей, и показала главе района семейное древо.
По данным справки, Анна Петровна Чикова родилась 31 июля 1926 года в селе Юшта Шиловского района Рязанской области в многодетной семье (12 детей). С июля 1942‑го по июль 1945 года она работала в колхозе «Фундамент Социализма». После войны окончила школу и Рязанское педагогическое училище (1952), общий трудовой стаж — более 48 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.», «50 лет Победы…», «60 лет Победы…», а также рядом юбилейных медалей.