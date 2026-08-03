100‑летие отметила труженица тыла Анна Чикова в Нижнем Новгороде

Сама юбилярша призналась, что была тронута тёплыми поздравлениями и душевной беседой с гостями. Анна Петровна живёт вместе с дочерью, которая окружает её заботой, и назвала секретом долголетия возможность быть рядом с родными. «Спасибо вам огромное за то, что разделили со мной этот день, за ваши теплые слова и поздравления», — сказала она.