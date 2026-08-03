В Волгоградской области потратят 122,7 млн рублей на катамараны, гамаки и туроборудование

— Так, в Клетском районе создают шесть новых объектов кемпинг‑размещения; в Волжском закупают парусные катамараны для пункта проката, а для базы отдыха в Калачёвском районе — детские манеж‑кровати и стульчики для кормления. В Городищенском, Дубовском и Среднеахтубинском районах обустраивают средства размещения: приобретают детские площадки, спортивное и игровое оборудование: надувные бассейны, банные чаны, шезлонги, жилеты, байдарки, сапборды, гамаки, оборудование для мангальных зон, навесы‑перголы с качелями, беседки, садовая мебель и другие позиции, — подчеркнули в облэкономразвития.