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В Калининградской области за неделю задержаны 32 пьяных водителя

Все нарушители привлечены к ответственности.

На дорогах Калининградской области за неделю с 27 июля по 2 августа за управление автомобилем в состоянии опьянения привлечены к ответственности 32 водителя. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что один из остановленных нарушителей стал фигурантом уголовного дела — за повторное пьяное вождение.

Его автомобиль будет конфискован.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием нетрезвых водителей: 42 человека получили ранения и 8 погибло.