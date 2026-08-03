Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мираторг» не оспорил отказ в компенсации за последствия АЧС в Орловской области

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение об отказе АО «АльфаСтрахование» во взыскании с властей Орловской области 335,6 млн руб. компенсации после выплаты ООО «Мираторг-Курск» страхового возмещения за уничтоженное из-за АЧС поголовье свиней. Таким образом суд отказал в удовлетворении жалобы компаниям. Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Источник: Коммерсантъ

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение об отказе АО «АльфаСтрахование» во взыскании с властей Орловской области 335,6 млн руб. компенсации после выплаты ООО «Мираторг-Курск» страхового возмещения за уничтоженное из-за АЧС поголовье свиней. Таким образом суд отказал в удовлетворении жалобы компаниям. Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Иск был подан в феврале 2025 года к региональному управлению ветеринарии, в качестве третьих лиц проходили правительство Орловской области, областной департамент финансов, управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, а также ООО «Мираторг-Курск».

Страховщик требовал возмещения после выплаты ООО «Мираторг-Курск» за отчужденное в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) поголовье на площадке «Привич» в Дмитровском районе региона. Однако суд пришел к выводу, что распространению инфекции способствовали нарушения ветеринарных правил на самом предприятии, что исключает взыскание средств с областной казны.

По данным Rusprofile, ООО «Мираторг-Курск» зарегистрировано в 2005 году в Курской области. Основной вид деятельности — разведение свиней. Предприятие входит в структуру агропромышленного холдинга «Мираторг». АО «АльфаСтрахование» — один из крупнейших российских страховщиков, работающий в том числе на рынке агрострахования с господдержкой.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье» «Хроники Свинарнии».

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше