В Москве заработали 3 новые выделенные полосы

Эти участки предназначены для автобусов, электробусов и автомобилей такси. По ним проходят семь маршрутов наземного городского транспорта, которыми по будням пользуются более 21,5 тысячи пассажиров. За счет приоритета на дороге время в пути в часы пик на этих направлениях сократится более чем в два раза.