В Москве заработали 3 новые выделенные полосы

Три новые выделенные полосы заработали в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Работы прошли в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Первый участок протяженностью 0,2 километра появился в Юго-Восточном административном округе, на улице Вострухина, в районе пересечения с Рязанским проспектом. Благодаря ему автобусы теперь смогут проезжать этот отрезок за 6 минут вместо 12.
Еще одна выделенная полоса появилась в этом же округе, в районе пересечения улицы Поляны с аллеей Витте. Длина этого участка составляет 0,8 километра. Автобусы будут преодолевать его за две минуты вместо четырех. Кроме того, новая полоса поможет сохранить стабильную работу наземного транспорта на время строительства трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Третий участок обустроили в Зеленоградском административном округе, на пересечении улицы Гоголя с Панфиловским проспектом. Его протяженность составляет 0,6 километра. Там время в пути для автобусов сократится в 2,5 раза — с семи до трех минут.
Эти участки предназначены для автобусов, электробусов и автомобилей такси. По ним проходят семь маршрутов наземного городского транспорта, которыми по будням пользуются более 21,5 тысячи пассажиров. За счет приоритета на дороге время в пути в часы пик на этих направлениях сократится более чем в два раза.
«Всего в этом году заработали уже девять участков “выделенок” общей протяженностью почти 4 километра. По ним проходят 55 городских и пригородных маршрутов, на которых в рабочие дни совершается свыше 276 тысяч поездок», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.