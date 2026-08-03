Под Волгоградом сапбордист утонул в Ахтубе, а троих детей унесло на лодке

Одного погибшего мужчину вытащили из Волги в районе Набережной 62-й Армии, его тело заметили очевидцы. Личность погибшего установит полиция. А в Еланском районе в реке Вязовка нашли тепло 87-летней утопленницы. Обстоятельства ее гибели неизвестны. В Ахтубе в воскресенье, 2 августа, водолазы достали из воды 23-летнего молодого человека. Он утонул, катаясь на сапе. Как говорят очевидцы, нырнул в воду за упавшим веслом и больше не выплыл.