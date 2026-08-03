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Цены на газ вырастут в Нижегородской области с 1 октября

Цена будет зависеть от наличия прибора учета газа, газовой плиты, водонагревателя и др.

В Нижегородской области повысят цены на природный газ. Это произойдет трижды: в октябре 2026, июля 2027, а также июле 2028 годов. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам.

Цена будет зависеть от наличия прибора учета газа, газовой плиты, водонагревателя и др. С 1 октября этого года нижегородцам придется платить 9642 рубля или 9252 рубля за тысячу кубометров в зависимости от соблюдения таких условий.

В июле следующего года стоимость газа в среднем вырастет на 2,3%. Цена поднимется до 9463/9862 рублей за тысячу кубометров. В 2028 году показатели увеличатся приблизительно на 1,6%.

Ранее сообщалось, что стали известны цены на бензин в Нижнем Новгороде 31 июля.