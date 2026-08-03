На конкурс «Спорт — просто космос» поступило почти 2 тыс. видеороликов

Почти 2 тысячи видеороликов прислали участники на конкурс «Спорт — просто космос» с 15 июня по 12 июля. Эксперты отобрали 50 лучших работ, а из них — 10 финалистов, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Чтобы стать «ближе к звездам», участники снимали видео с выполнением упражнений из перечня нормативов космонавтов: бег, подтягивания, угол в упоре, прыжок в длину с места, наклон вперед, плавание, другие физические активности под аудиотрек рекламной кампании «Глаза боятся — руки делают» с хештегом #спортпростокосмос.
Победителем стал Сергей Лавренов, который в своем видео рассказал, как благодаря спорту смог восстановиться после травмы. Главным призом для Сергея станет поездка в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина — на тренировку под руководством действующего космонавта «Роскосмоса». Более подробная информация о победителях и призах размещена на сайте спортпростокосмос.рф.
«Космос, как и спорт, — это территория без границ, где главным мерилом становится характер. Ежедневная работа над собой через преодоление, мотивацию и огромную волю. Именно эти качества лежат в основе отбора в отряд космонавтов “Роскосмоса” и помогают поддерживать работоспособность на орбите. Наш совместный конкурс “Спорт — просто космос” — это про тот самый первый шаг, который может сделать человек для достижения мечты. И не важно, о чем она: стать космонавтом, спортсменом или поступить в вуз на желанную специальность», — прокомментировал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
Конкурс был приурочен к запуску рекламной кампании «Глаза боятся — руки делают» государственной программы «Спорт России», цель которой — мотивировать россиян регулярно заниматься спортом. Видео в формате музыкального клипа транслировалось на федеральных телеканалах и в интернете, а аудиотрек был размещен в социальных сетях.
«Конкурс показал: мечта о космосе живет во многих из нас, и первый шаг к ней — просто выйти на спортивную площадку. Почти 2 тысячи роликов из всех уголков страны — яркие, креативные и вдохновляющие истории, которые показывают, что спорт не имеет границ и он доступен абсолютно каждому. Мы благодарны всем участникам: вы не просто сняли видеоролики — вы доказали себе, что способны на большее. И возможно, даже помогли своим примером кому-то другому преодолеть свои внутренние страхи», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.