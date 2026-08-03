На конкурс «Спорт — просто космос» поступило почти 2 тыс. видеороликов

«Космос, как и спорт, — это территория без границ, где главным мерилом становится характер. Ежедневная работа над собой через преодоление, мотивацию и огромную волю. Именно эти качества лежат в основе отбора в отряд космонавтов “Роскосмоса” и помогают поддерживать работоспособность на орбите. Наш совместный конкурс “Спорт — просто космос” — это про тот самый первый шаг, который может сделать человек для достижения мечты. И не важно, о чем она: стать космонавтом, спортсменом или поступить в вуз на желанную специальность», — прокомментировал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.