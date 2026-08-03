В США объяснили происхождение «кровавых водопадов» в Антарктиде

Источником этой «кровавой реки» служит одно из подледных озер, которое заполнено густым «рассолом» с необычным химическим составом и расположено в толще ледника Тейлора на расстоянии в несколько километров от водопада. Ученые достаточно давно предполагают, что оно возникло в результате того, что часть древнего моря была изолирована и оказалась погребена под толщей льда в далеком прошлом, однако прямых свидетельств этого у них не было.