В США объяснили происхождение «кровавых водопадов» в Антарктиде

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Американские биологи впервые всесторонне изучили образцы льда, почвы и воды из знаменитых «кровавых водопадов» в восточно-антарктических Сухих долинах Мак-Мердо, что позволило им раскрыть уникальный характер местных одноклеточных экосистем и доказать, что они возникли тысячи лет назад в результате изоляции части древнего моря. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Geoscience.
«В прошлом, в ледниках Антарктиды уже находили фрагменты панцирей морских диатомовых водорослей, чье обнаружение породило массу дискуссий вокруг того, насколько стабилен ледовый щит Антарктиды и как туда могли попасть эти представители флоры — были ли они занесены сюда ветром или какими-то иными путями. Результаты нашего исследования говорят в пользу того, что как минимум в районе “кровавых водопадов” источником этих водорослей служат древние морские экосистемы», — пишут ученые.
К такому выводу пришла группа американских биологов под руководством профессора Университета Калифорнии в Сан-Диего (США) Эндрю Аллена при изучении 167 проб грунта, льда и воды, собранных в окрестностях знаменитых «кровавых водопадов» в Сухих долинах Мак-Мердо. Так полярники назвали поток воды, вытекающий из подножия ледника Тейлора и окрашенный в кроваво-красный цвет из-за присутствия в нем больших количеств соединений железа.
Источником этой «кровавой реки» служит одно из подледных озер, которое заполнено густым «рассолом» с необычным химическим составом и расположено в толще ледника Тейлора на расстоянии в несколько километров от водопада. Ученые достаточно давно предполагают, что оно возникло в результате того, что часть древнего моря была изолирована и оказалась погребена под толщей льда в далеком прошлом, однако прямых свидетельств этого у них не было.
Для проверки этой гипотезы извлекли клетки водорослей и бактерий из собранных ими проб материи, расшифровали ключевые регионы их ДНК и сравнили их структуру с тем, как были устроены аналогичные части генома у одноклеточных организмов из разных регионов Антарктики. Этот анализ указал на присутствие в «кровавых водопадах» сразу нескольких уникальных видов инфузорий и динофитовых водорослей, которые не встречаются ни в одном другом регионе южного заполярья или всей планеты в целом.
Анализ структуры ДНК этих существ при этом указал, что они были значительно ближе к одноклеточным обитателям экосистем южных морей, чем к сухопутным сообществам микробов в прибрежных районах Антарктиды. Вкупе с большим числом уникальных видов, это говорит в пользу морской теории происхождения «кровавых водопадов» и ставит под сомнение гипотезу о том, что предки этих микробов и водорослей были занесены на восток Антарктиды ветром или проникли иными путями, подытожили ученые.