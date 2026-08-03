Под Ростовом после жалобы родителей на состояние школы следователи начали проверку

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, начатой из-за неудовлетворительного состояния здания одной из школ в Новочеркасске Ростовской области. Основанием для вмешательства следователей стало обращение, поступившее от родителей и учителей. Заявители рассказали, что учебное заведение давно нуждается в капитальном ремонте.