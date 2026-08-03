Михаил Котюков сообщил президенту России о развитии Красноярского края как космического региона

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в ходе рабочей встречи доложил президенту России Владимиру Путину о развитии в регионе космической отрасли и популяризации спутникостроения. Так, глава региона отметил, что Красноярский край как один из регионов технологического развития получил право на участие в формировании госзаданий по линии исследований в академических институтах и университетах. Поэтому сейчас вместе с корпорацией, университетами, Академией наук мы ищем формы сотрудничества, как нам, собственно, эти, государственные задания формировать, чтобы они были более адресными для задач развития уже прикладных направлений работы наших предприятий. Наша команда, которая родилась в 2019 году как молодёжная лаборатория, каждый год развивалась и сегодня является ключевым партнёром в создании полезной бортовой нагрузки для российских спутников и для «Роскосмоса», и для других российских предприятий, — сказал Котюков. Кроме того, губернатор сообщил о формировании заявки на создание исследовательского кампуса по развитию космических технологий и исследований. Сегодня участвуем в федеральном конкурсе, первый этап отбора прошли. Думаю, что дальше будем успешно двигаться, — подчеркнул он. В развитии космической отрасли задействованы уже и школьники. Существенное расширение производственной программы потребует увеличения количества рабочих. Их нужно где-то взять, их нужно подготовить, поэтому мы начали с коллегами с создания космических классов — у нас сегодня и школьники охвачены этим направлением, — сообщил губернатор. Напомним, в апреле 2026 года в Красноярском крае впервые прошла Неделя космоса.