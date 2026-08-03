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В Кировском районе Перми изменили путь к автобусной остановке

Ограждение вокруг трассы установили для безопасности жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Перми изменился маршрут для пешеходов рядом с лыжной базой «Прикамье» на улице Агрономической, 23. Об этом сообщили в городской администрации.

После открытия новой лыжероллерной трассы проход через лесной массив к остановке «Лыжная база» закрыли. Теперь добраться до нее можно по улицам Бузулукской, Копейской и Кудымкарской. Здесь останавливаются автобусы № 65 и № 66.

Как пояснили в мэрии, ограждение вокруг трассы установили для безопасности жителей. Лыжероллеры развивают высокую скорость, а их тормозной путь практически отсутствует, поэтому свободный проход через территорию решили ограничить.