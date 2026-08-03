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Ежегодный фестиваль в воронежских Ломах собрал больше 500 гостей из 11 регионов

Фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» проводится уже 16 лет.

1 и 2 августа воронежский ландшафтный парк Ломы провел ежегодный, 16-ый по счету — фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая». Как и прежде, на праздник собрались поклонники истинно русских традиций, ценители старины.

В этом году фестиваль объединил более 500 представителей 11 регионов страны: Архангельской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тамбовской областей, а также Москвы, Республик Алтай и Мордовия, Луганской Народной Республики.

Программа фестиваля, как всегда, удивляла разнообразием и масштабом. В ней объединились фольклор и любимые народные песни, а также народные ремесла с мастер-классами искусных гончаров и многообразными выставками.

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