Прием заявок на продажу юрлиц «Конти» в Черноземье продлен в седьмой раз

Росимущество в седьмой раз продлило прием заявок на торги по продаже национализированных юрлиц украинской кондитерской группы «Конти» в Курской и Липецкой областях. Если ранее их можно было подать до 3 августа, то теперь — до 17 августа. Дата проведения тендера в форме публичного предложения сдвинулась с 6 августа на 24 августа. Начальная цена не изменилась и составляет 4,9 млрд руб. Это следует из документации торгов.