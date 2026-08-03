В Санкт-Петербурге открыли после реэкспозиции музей Льва Гумилева

Новая экспозиция «Я согласен быть…» пришла на смену проекту «Николай и Лев Гумилевы». Одним из ее элементов стали обои. Теперь они используются как экран, на котором разворачивается видеорассказ о детских и юношеских впечатлениях Гумилева, его воспоминаниях о родителях и первом учителе, а также о знакомстве с мировой историей через мифологию.