В Санкт-Петербурге открыли после реэкспозиции музей Льва Гумилева

Музей-квартиру Льва Гумилева в Санкт-Петербурге открыли после реэкспозиции, сообщили в комитете по культуре города. Обновление пространства соответствует целям национального проекта «Семья».
Первые посетители пришли в музей 31 июля. До этого он был закрыт почти год, с середины 2025-го. За время перерыва специалисты провели ремонтные, научно-фондовые и экспозиционные работы. Итогом обновления стал выставочный проект «Я согласен быть…», посвященный научной работе Льва Николаевича Гумилева.
Новая экспозиция «Я согласен быть…» пришла на смену проекту «Николай и Лев Гумилевы». Одним из ее элементов стали обои. Теперь они используются как экран, на котором разворачивается видеорассказ о детских и юношеских впечатлениях Гумилева, его воспоминаниях о родителях и первом учителе, а также о знакомстве с мировой историей через мифологию.
Во время реэкспозиции сотрудники музея не только обновили выставочное пространство, но и провели работу с фондами. Они систематизировали мемориальную библиотеку ученого и часть научной библиотеки музея, связанную с его жизнью и наследием. Кроме того, специалисты заменили некоторые бумажные экспонаты. Также они установили противопылевые сетки и светозащитные пленки, входную зону квартиры отремонтировали. Для гостей подготовили обновленный аудиогид.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.