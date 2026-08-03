Путин: России нужны такие ребята, как участники «Сибирского характера»

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. России нужны такие ребята, как участники программы подготовки управленческих кадров — бойцов СВО в Красноярском крае «Сибирский характер», сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым в рамках рабочей поездки в Красноярск.
Котюков доложил Путину, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. «Мы 59 ребят отобрали в программу. Сегодня уже 23 получили назначения на муниципальном и краевом уровне. Сейчас несколько человек рассматриваем, чтобы они могли возглавить краевые органы исполнительной власти», — сообщил он.
«Такие нужны», — отреагировал глава государства. Губернатор согласился с президентом: «Именно такие и нужны».
Котюков добавил, что от участников поступает много идей и инициатив. «И самое важное, они же перед трудностями не пасуют. Они говорят: “Так не получается, мы по-другому предложим”, — отметил он.