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Путин: России нужны такие ребята, как участники «Сибирского характера»

Путин: России нужны такие люди, как участники программы «Сибирский характер».

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. России нужны такие ребята, как участники программы подготовки управленческих кадров — бойцов СВО в Красноярском крае «Сибирский характер», сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в понедельник провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым в рамках рабочей поездки в Красноярск.

Котюков доложил Путину, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. «Мы 59 ребят отобрали в программу. Сегодня уже 23 получили назначения на муниципальном и краевом уровне. Сейчас несколько человек рассматриваем, чтобы они могли возглавить краевые органы исполнительной власти», — сообщил он.

«Такие нужны», — отреагировал глава государства. Губернатор согласился с президентом: «Именно такие и нужны».

Котюков добавил, что от участников поступает много идей и инициатив. «И самое важное, они же перед трудностями не пасуют. Они говорят: “Так не получается, мы по-другому предложим”, — отметил он.

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