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Крайизбирком зарегистрировал еще 11 претендентов в депутаты Госдумы

Краевой избирком 3 августа зарегистрировал 11 кандидатов в депутаты Госдумы. Претендентами на мандаты стали Армен Бежанян (по округу № 62 «Пермский»), Галина Автухович, Егор Ермаков и Андрей Кобелев (по округу № 63 «Чусовской»), Михаил Дьячков, Ирина Казанцева и Вероника Куликова (округ 64 «Кунгурский»), Ядвига Веклич, Алексей Грибанов, Ольга Колоколова, Юрий Уточкин (округ № 65 «Кудымкарский»).

Источник: Коммерсантъ

Краевой избирком 3 августа зарегистрировал 11 кандидатов в депутаты Госдумы. Претендентами на мандаты стали Армен Бежанян (по округу № 62 «Пермский»), Галина Автухович, Егор Ермаков и Андрей Кобелев (по округу № 63 «Чусовской»), Михаил Дьячков, Ирина Казанцева и Вероника Куликова (округ 64 «Кунгурский»), Ядвига Веклич, Алексей Грибанов, Ольга Колоколова, Юрий Уточкин (округ № 65 «Кудымкарский»).

Всего на данный момент избирком зарегистрировал 32 кандидата в депутаты Госдумы. Процедура оформления документов претендентов завершится 5 августа.

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