Нижегородская область вошла в топ‑10 регионов России по эффективности работы в Платформе обратной связи

«В этом году на платформу обратной связи поступило более 114 тысяч обращений от жителей Нижегородской области. Уже несколько лет платформа помогает нижегородцам обсуждать региональные проекты, делиться своим мнением и обращаться к власти для решения тех или иных вопросов. ПОС стала надежным инструментом для участия в проектах, необходимых для улучшения жизни каждого. Помимо “обратной связи” для жителей, платформа выполняет еще одну важную опцию — это аналитика для самих органов исполнительной власти и муниципалитетов, на основе которой принимаются управленческие решения», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Александр Синелобов.