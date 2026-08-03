Нижегородская область вошла в топ‑10 регионов России по эффективности работы в Платформе обратной связи (ПОС). По итогам II квартала 2026 года регион занял 9‑е место в рейтинге Минцифры РФ.
ПОС — федеральная информационная система на базе «Госуслуг», через которую граждане могут направлять обращения в органы власти. Оставить обращение можно по ссылке: pos.gosuslugi.ru/landing/. Развитие платформы соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению Владимира Путина.
Минцифры регулярно оценивает регионы по подключению органов к платформе, качеству работы с обращениями и проведению общественных голосований. В этом году в ПОС от жителей Нижегородской области поступило более 114 тысяч обращений.
«В этом году на платформу обратной связи поступило более 114 тысяч обращений от жителей Нижегородской области. Уже несколько лет платформа помогает нижегородцам обсуждать региональные проекты, делиться своим мнением и обращаться к власти для решения тех или иных вопросов. ПОС стала надежным инструментом для участия в проектах, необходимых для улучшения жизни каждого. Помимо “обратной связи” для жителей, платформа выполняет еще одну важную опцию — это аналитика для самих органов исполнительной власти и муниципалитетов, на основе которой принимаются управленческие решения», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Александр Синелобов.
Среди самых частых тем обращений — услуги здравоохранения, корректность сведений ЕГРН из Росреестра, состояние автодорог, уборка мусора и работа общественного транспорта.
«Жители региона всё активнее используют платформу для решения вопросов. За этот год общее количество обращений выросло на 57 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рывок во многом обеспечила зима — люди поняли, что через ПОС можно быстро и эффективно решать проблемы. Почти 20 тысяч сообщений касались уборки снега на дорогах и во дворах», — отметил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.
К августу 2026 года к ПОС подключено более 4 тысяч организаций: все органы исполнительной и представительной власти региона, органы местного самоуправления, учреждения образования и допобразования, культуры и здравоохранения, организации соцобслуживания, ресурсоснабжающие компании, региональные операторы по ТКО, расчетные центры, а также управляющие компании и другие госучреждения.
Участвовать в опросах и голосованиях можно на «Госуслугах» и в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Уведомления о важных опросах приходят на e‑mail, привязанный к учётной записи.
Напомним, что Центр управления регионом был создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами — АНО «Диалог». Основная задача ЦУР — обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью для решения и предотвращения проблемных вопросов. Больше информации о деятельности ЦУР можно узнать в группе во соцсети «ВКонтакте».