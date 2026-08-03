Путин дал футбольный пас на награждении «Большой перемены» в Красноярске

Президент России Владимир Путин вышел на сцену финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске под овации участников.
Когда глава государства поднялся на сцену, один из юных соведущих церемонии Денис дал пас в сторону президента. Путин подхватил игровой момент и обменялся с ведущим двумя футбольными пасами, после чего поприветствовал собравшихся.
Конкурс «Большая перемена» объединяет талантливую молодёжь со всей страны. Красноярск в этом году стал центром притяжения юных активистов. Президент отметил энергию и творческий подход участников.
Ранее мы сообщали, что Владимир Путин пообщался с финалистами «Большой перемены» в Красноярске.
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