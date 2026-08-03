Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин дал футбольный пас на награждении «Большой перемены» в Красноярске

Глава государства принял участие в церемонии закрытия конкурса.

Президент России Владимир Путин вышел на сцену финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске под овации участников.

Когда глава государства поднялся на сцену, один из юных соведущих церемонии Денис дал пас в сторону президента. Путин подхватил игровой момент и обменялся с ведущим двумя футбольными пасами, после чего поприветствовал собравшихся.

Конкурс «Большая перемена» объединяет талантливую молодёжь со всей страны. Красноярск в этом году стал центром притяжения юных активистов. Президент отметил энергию и творческий подход участников.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин пообщался с финалистами «Большой перемены» в Красноярске.

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше