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В Татарстане обновят участок дороги Аксубаево — Федоровка — Старое Узеево

Специалисты приводят в порядок отрезок с 3-го по 6,9-й километр.

Участок дороги Аксубаево — Федоровка — Старое Узеево отремонтируют в Республике Татарстан, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы ведутся в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты приводят в порядок участок с 3-го по 6,9-й километр. Они уже отфрезеровали существующее асфальтобетонное покрытие, подготовили земляное полотно и провели стабилизацию грунта. Следующим этапом станет устройство нового дорожного покрытия. Кроме того, специалисты обустроят и отремонтируют водопропускные трубы и укрепят обочины.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Татарстане планируется привести в нормативное состояние 30 км региональных и более 545 км муниципальных дорог.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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