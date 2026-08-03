«Таскал по полу, как мешок с картошкой»: в Котово на суде над санитаром ПНИ, забившем до смерти инвалида, вскрылись новые подробности

— О том, какой он уравновешенный, можно было судить по видео, показанному на процессе. Были продемонстрированы кадры, как он беспомощного человека тащит по коридору, как мешок с картошкой. Можно себе представить, что он мог делать в палатах, где оставался один на один с пациентами и где почему-то камер не оказалось, — продолжает собеседник.