Синоптик рассказала, где в России ожидается сильная жара до 36 градусов

«С 4 по 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края и в Тыве будет сильная жара до +35 градусов, а с 4 по 6 августа в Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях сильная жара до +36 градусов», — рассказала синоптик.