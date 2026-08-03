Синоптик рассказала, где в России ожидается сильная жара до 36 градусов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Температура воздуха поднимется до 35−36 градусов в центральных и южных округах Красноярского края, в Тыве, в Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
«С 4 по 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края и в Тыве будет сильная жара до +35 градусов, а с 4 по 6 августа в Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях сильная жара до +36 градусов», — рассказала синоптик.
Она добавила, что, помимо этого, на юге Сибири температура будет выше нормы на семь градусов. «Жара ожидается от +30 до +35 градусов в дневное время», — отметила Паршина.
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