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Поврежденный БПЛА дом в Таганроге признали пригодным для восстановления

Эксперты признали подлежащим восстановлению поврежденный во время последней массированной атаки БПЛА дом по ул. Инструментальной в Таганроге. Большая часть его жильцов сможет вернуться в квартиры в ближайшее время. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Эксперты признали подлежащим восстановлению поврежденный во время последней массированной атаки БПЛА дом по ул. Инструментальной в Таганроге. Большая часть его жильцов сможет вернуться в квартиры в ближайшее время. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

«Уже в ближайшие дни люди смогут вернуться в свои квартиры — за исключением трех, на которые пришелся основной удар. С их жителями работаем отдельно и держим ситуацию каждой семьи на личном контроле», — говорится в сообщении главы Таганрога.

По словам Светланы Камбуловой, удалось договориться с местным застройщиком: восстановление МКД пройдет в сжатые сроки без привлечения бюджетных средств. Страховочные мероприятия уже запущены.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о решении властей снести шесть домов в Таганроге, поврежденных во время атак БПЛА.

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