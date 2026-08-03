На 7,7% выросли реальные зарплаты в Красноярском крае

За первые пять месяцев 2026 года средняя заработная плата в Красноярском крае в реальном выражении увеличилась на 7,7%. Об этом на встрече с президентом России сообщил губернатор Михаил Котюков.
По его словам, с 2021 по 2025 год зарплаты в регионе выросли более чем на 50%. При этом Красноярский край сохраняет лидерство по уровню оплаты труда среди регионов Сибири.
«Эти показатели существенные, они влияют на положение семей и конкурентоспособность экономики. Мы постоянно работаем с предприятиями и работодателями, чтобы этот вопрос оставался в поле внимания», — подчеркнул Котюков.
Ранее мы сообщали, что губернатор Котюков назвал степень готовности метро в Красноярске.