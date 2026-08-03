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На 7,7% выросли реальные зарплаты в Красноярском крае

В регионе самые высокие зарплаты по Сибири.

За первые пять месяцев 2026 года средняя заработная плата в Красноярском крае в реальном выражении увеличилась на 7,7%. Об этом на встрече с президентом России сообщил губернатор Михаил Котюков.

По его словам, с 2021 по 2025 год зарплаты в регионе выросли более чем на 50%. При этом Красноярский край сохраняет лидерство по уровню оплаты труда среди регионов Сибири.

«Эти показатели существенные, они влияют на положение семей и конкурентоспособность экономики. Мы постоянно работаем с предприятиями и работодателями, чтобы этот вопрос оставался в поле внимания», — подчеркнул Котюков.

Ранее мы сообщали, что губернатор Котюков назвал степень готовности метро в Красноярске.