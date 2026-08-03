Автомобильный крестный ход прошел через Нижегородскую область

2 августа 2026 года Нижегородская область стала одним из первых регионов на маршруте всероссийского автомобильного крестного хода «Россия под Покровом», который проходит от Москвы до Сахалина. Об этом сообщают организаторы.
В рамках федерального проекта участники экспедиции посетили Нижний Новгород, Арзамас и Серафимо-Дивеевский монастырь, где совершили соборные молитвы и поклонились главным святыням Нижегородской земли.
Второй день пути начался в Нижнем Новгороде с молитвы в Предтеченской церкви (храме Рождества Иоанна Предтечи), где в годы гонений служила святая мученица Анисия Масланова — единственная женщина на иконе святых покровителей предпринимателей. Здесь же прошли съёмки для документального фильма телеканала «СПАС».
Далее колонна направилась в Арзамас, где гостей встретил учитель православной гимназии Александр Залялиев. Паломники посетили местные храмы, включая Воскресенский кафедральный собор, воздвигнутый в честь победы в Отечественной войне 1812 года, и поклонились чудотворному Животворящему Кресту Господню.
К вечеру экспедиция прибыла в Серафимо-Дивеевский женский монастырь — Четвёртый удел Пресвятой Богородицы. Экскурсию провела руководитель издательства монастыря монахиня Макария (Огудина). Паломники приложились к мощам преподобного Серафима Саровского.