Автомобильный крестный ход прошел через Нижегородскую область

Второй день пути начался в Нижнем Новгороде с молитвы в Предтеченской церкви (храме Рождества Иоанна Предтечи), где в годы гонений служила святая мученица Анисия Масланова — единственная женщина на иконе святых покровителей предпринимателей. Здесь же прошли съёмки для документального фильма телеканала «СПАС».