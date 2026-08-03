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В Зеленоградске установили мозаичный люк с изображением чайки

Он завершил серию, посвященную 80-летию Калининградской области.

Источник: Комсомольская правда

В центре Зеленоградска установили мозаичный люк с изображением чайки в шапке. Птица стоит на волнорезе. О новом арт-объекте сообщает администрация курорта.

Как сказал автор мозаичного изображения Паша Савельев, это заключительный люк с мозаикой из серии, посвященной морской тематике и 80-летию Калининградской области.

«Он ярче всего передает атмосферу Зеленоградска и заодно напоминает: гуляя по побережью, не забудьте шапочку, а волнорезы оставьте чайкам», — говорит дизайнер.

Сколько стоит такой люк — не сообщается.