В Петербурге обсудили кадровый дефицит в сфере строительства

Кадровый дефицит в строительной отрасли обсудили в Санкт-Петербурге в ходе стратегической сессии «Кадры в строительной отрасли: стратегии взаимодействия и пути преодоления кадрового дефицита», сообщили в комитете по строительству города. Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Кадры».
В стратегической сессии приняли участие представители профильных комитетов администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отраслевых объединений, кадровых агентств и образовательных учреждений. Участники обсудили, как привлекать специалистов в строительную сферу и какие меры помогут снизить нехватку кадров в отрасли.
По оценкам экспертов, строительный комплекс Петербурга сегодня развивается достаточно активно: градостроительный потенциал города составляет около 10 млн кв. м. При этом в прошлом году целевые показатели министерства строительства были перевыполнены: в городе ввели в эксплуатацию 4,645 млн кв. м жилья, что составляет 115% от плана. Кроме того, было введено в строй 113 социальных объектов.
Однако на фоне этих успехов одной из главных проблем отрасли остается кадровый дефицит, который может замедлить дальнейшее развитие строительного комплекса. По оценкам объединений строителей, дефицит рабочих рук на городских стройках составляет около 30%. Причем не хватает не только рабочих, но и главных инженеров, главных архитекторов, руководителей проектов.
В качестве мер по решению проблемы участники сессии предложили совершенствовать систему целевой подготовки кадров, повышать престиж строительных профессий через профориентацию и улучшать условия труда. Кроме того, важным направлением названы цифровизация и внедрение современных технологий, которые позволяют повышать производительность и эффективнее использовать трудовые ресурсы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.