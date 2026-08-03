В Петербурге обсудили кадровый дефицит в сфере строительства

По оценкам экспертов, строительный комплекс Петербурга сегодня развивается достаточно активно: градостроительный потенциал города составляет около 10 млн кв. м. При этом в прошлом году целевые показатели министерства строительства были перевыполнены: в городе ввели в эксплуатацию 4,645 млн кв. м жилья, что составляет 115% от плана. Кроме того, было введено в строй 113 социальных объектов.