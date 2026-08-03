Исторический облик Красноярска восстановят к 400-летию города

К 400-летнему юбилею Красноярска жителям и гостям города представят его исторический облик. В рамках подготовки к празднованию ведётся реконструкция памятников, в том числе федерального значения. Об этом на встрече с президентом России сообщил губернатор Михаил Котюков.
В 2019 году Владимир Путин подписал указ о праздновании 400-летия Красноярска. К юбилею запланировано около 240 проектов. Уже реконструирован Мемориал-музей Победы, ведётся обновление транспортной инфраструктуры, закупаются газомоторные автобусы. Также создаётся Музей освоения Севера.
«Сегодня в зоне особого внимания — работа по памятникам. Мы должны представить исторический облик города для всех жителей и гостей», — отметил Котюков.
Ранее мы сообщали, что губернатор Котюков назвал степень готовности метро в Красноярске.