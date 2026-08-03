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В Калининграде отремонтируют участок набережной возле научного судна «Витязь»

На работы выделили 4,2 млн рублей.

В Калининграде отремонтируют участок набережной возле научного судна «Витязь». На работы выделили 4,2 миллиона рублей. Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит привести в порядок покрытие на набережной рядом с главным корпусом Музея Мирового океана. Специалисты демонтируют старую плитку и уложат новую серого цвета. На покрытии необходимо изобразить Андреевский флаг. Общая площадь работ — 639,23 квадратных метров.

На время ремонта территорию огородят. В документации отметили, что подрядчик должен обеспечить проход к судну «Витязь» для сотрудников и посетителей музея.

Победителя торгов определят 13 августа. Работы необходимо выполнить до 13 ноября.

Ранее сообщали, что в 2027 году в Калининграде хотят благоустроить всю набережную Преголи вдоль улицы Гюго. Территорию планируют существенно расширить. Вдоль Преголи обустроят прогулочную зону с местами для отдыха и озеленением. Рядом проложат велодорожку.

Весной специалисты приводили в порядок территорию возле памятников пионерам рыбопромыслового флота и Николаю Чудотворцу. Рабочие уложили новое покрытие из тротуарной плитки, брусчатки и декоративного щебня. Власти также планируют благоустроить участок набережной от Философского моста до памятника.

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